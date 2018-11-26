أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن وقوع ​حادث تصادم​ بين مركبتين على تقاطع ​المدينة الرياضية​ باتجاه اوتوستراد المطار، مشيرة الى أن الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة.

شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم بين مركبتين على تقاطع المدينة الرياضية باتجاه اوتوستراد المطار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .