النشرة: الخنازير البرية تهاجم البساتين والحقول في حوضي الحاصباني والليطاني

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "تتعرض البساتين والحقول المزروعة بالخضار وأشجار ​الفاكهة​ في حوضي ​الحاصباني​ والليطاني لهجمة شرسة من الخنازير البرية التي عاثت ببعضها فسادا وتخريبا، مما اضطر للعديد من ​المزارعين​ الى المبيت في حقولهم وبساتينهم لمكافحة هذه الظاهرة الغريبة"، مشيراً الى أنه "قد تمكن احدهم من قتل خنزير يزن 250 كيلوغرام، وقد ناشد هؤلاء المزارعين ​وزارة الزراعة​ تزويدهم ب​الأدوية​ والسموم اللازمة لابعاد هذا الخطر عن حقولهم واملاكهم".

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