عادل أمين.. خلع بالطو المحاماة من أجل الفن

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - رحل الفنان عادل أمين عن دنيانا، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعدما قدّم للفن وللدراما تحديدًا العديد من الأدوار التي لا نزال نتذكرها.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ م

بعد صراع طويل مع المرض، توفى الفنان القدير عادل أمين، عن عمر يناهز 83 عامًا، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان اليوم من الإسكندرية، ولم يتم تحديد موعد للعزاء حتى الآن. والراحل ولد في 20 أكتوبر 1935 بمحافظة الإسكندرية، بدأ التمثيل وهو في عمر الثامنة، من خلال مدرسته الابتدائية، وفي المرحلة الثانوية اشترك في أوبريت غنائي لحفلة المايسترو "حسين جين"، بمدرسة "رأس التين" التي تخرج فيها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وأصبح رئيس فريق التمثيل بها، ما ساهم في نماء موهبته وثقلها.

بعدما انتهى من دراسته الثانوية، التحق عادل أمين، بكلية الحقوق، وفي جامعة الإسكندرية التقى بالفنان الساحر محمود عبد العزيز، الذي كان آنذاك يدرس في كلية الزراعة، وكوّن معه فرقة مسرحية قدّمت عددًا من الأعمال مثل "الفضيحة، زوج في المصيدة". بعد تخرجه عمل بإذاعة الإسكندرية، وكان في نفس الوقت قد افتتح مكتبًا

بعدما انتهى من دراسته الثانوية، التحق عادل أمين، بكلية الحقوق، وفي جامعة الإسكندرية التقى بالفنان الساحر محمود عبد العزيز، الذي كان آنذاك يدرس في كلية الزراعة، وكوّن معه فرقة مسرحية قدّمت عددًا من الأعمال مثل "الفضيحة، زوج في المصيدة". بعد تخرجه عمل بإذاعة الإسكندرية، وكان في نفس الوقت قد افتتح مكتبًا للمحاماة، إلى أن شاهده المخرج فخر الدين صلاح، حيث طلب حضوره إلى القاهرة ليبدأ رحلته مع الفن، وعليه قام بإغلاق مكتب المحاماة في الإسكندرية، وذهب إليه وعمل مساعدًا له في عدد من المسلسلات، من بينها "المشربية" (1978). قدّم عادل أمين شخصية "صبي قهوجي" كأول دور له في التليفزيون، ثم توالت الأدوار تباعًا، ومن الأعمال التي اشترك فيها بفترة الثمانينيات، مسرحية "عريس بالكريمة"، ومسلسلات: "الأبرياء، حتى لا يختنق الحب، نور الدين زنكي، رحلة السيد أبو العلا البشري، حصاد الشر، الصباح، البشاير، محمد رسول الله"، وأفلام: "الحب أيضًا يموت، وتمت أقواله، ودليل المرأة الذكية"، وغيرها. ويعد دور "عزرا سامويل" بمسلسل "رأفت الهجان" (1988)، من أشهر أدواره طوال مسيرته، وجسّد دور يهودي أسهم في ترتيب الخروج لـ"رأفت" من مصر إلى إسرائيل، وساهم الدور في نقلة نوعية له بفترة الثمانينيات، والمفارقة أنه كان رافضًا له في البداية لولا أن أقنعه مخرج العمل يحيى العلمي، وشارك أيضًا في الجزء الثاني من العمل. ومن أهم أدواره في فترة الثمانينيات أيضًا، شخصية "طلعت الشماشرجي" بمسلسل "ليالي الحلمية" للمخرج إسماعيل عبد الحافظ والكاتب أسامة أنور عكاشة، وشارك في الأجزاء الستة من العمل الذي يعد واحدًا من أهم الأعمال الدرامية في تاريخ الفن المصري. وفي تلك الحقبة أيضًا، اتجه عادل أمين إلى التأليف، وعن ذلك قال: "كتبت فيلم (إعدام قاضي) من خلال قصة حقيقية حدثت في مكتبي للمحاماة، وحينما سألني صلاح أبو سيف عن فكرة فيلم اقترحتها عليه وأعجبته، لكنه رحل واحتفظت بالموضوع"، وظهر الفيلم للنور عام 1990، مع المخرج أشرف فهمي، ومن أعماله أيضًا السهرة التليفزيونية "أقوى من القانون" (1986). في التسعينيات شارك في العديد من الأعمال، ومنها مسلسلات: "النوة، البحث عن فرصة، ضمير أبلة حكمت، تحت ظلال السيوف، خشوع، الوقف، وما زال النيل يجري، الأبطال، أم كلثوم" ، وأفلام: "سوق النساء، سرقوا أم علي، السيد كاف، امرأة فوق القمة"، ومسرحيتا: "المستخبي، العسكري الأخضر"، وغيرها. ومن أشهر أدوار عادل أمين في فترة التسعينيات، دور "المعلم عتوقة" بائع الأنتيكات في مسلسل "أرابيسك" بطولة الفنان صلاح السعدني، ودور "هاري" في مسلسل "زيزينيا" بطولة الفنان يحيى الفخراني، والعملان للمخرج جمال عبد الحميد والكاتب أسامة أنور عكاشة. مع حلول الألفية الجديدة شارك عادل أمين في العديد من الأعمال، ومن مسلسلاته: "يحيا العدل، أمانة يا ليل، العمة نور، كناريا وشركاه، الست أصيلة، المصراوية، حق مشروع، بعد الفراق، شط إسكندرية، دهشة، نصيبي وقسمتك، بين عالمين"، ومن أفلامه: "السلم والثعبان، أعز أصحاب، تلك الأيام"، وغيرها. كانت آخر أعماله مسلسلات "أبو عمر المصري" و"فوق السحاب" و"الرحلة" في رمضان الماضي 2018، وكان عادل أمين على مدار عدة عقود، واحدًا من أشهر الوجوه الدرامية في الأدوار المساعدة، حتى رحل وفارق دنيانا.

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