انت الان تتابع طفلك معرض للاكتئاب؟.. هذه الطرق تحميه من الخطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يتعرض الاطفال لكثير من المواقف في حياتهم يسبب بعضها مشكلات نفسية لهم ومنها الاكتئاب.. لذا علينا أن نتعامل مع الموضوع بجديّة حتى لا يتفاقم الأمر.

عندما يصاب الطفل بالاكتئاب فإن حياته تتأثر بشكل كبير ويتجه تفكيره إلى الأمور السيئة التي حدثت معه ويفقد القدرة على الاستمتاع بالأشياء التي يحبها كما يشعر بالضيق والحزن طول الوقت. وحتى نحمي أطفالنا من الاكتئاب وآثاره السيئة علينا أن نوفر لهم الظروف الملائمة والتي تعمل على وقايتهم منه، كما يجب أن نعرف من هم الأطفال الذين تزيد فرص إصابتهم بالاكتئاب حتى نتمكن من مساعدتهم كي لا يقعوا فريسة لهذا المرض، وكي يتمكنوا من الاستمتاع بطفولتهم دون أي مُنغصات تؤثر على مستقبلهم.

في هذا التقرير نورد نوعيات من الأطفال معرضة أكثر من غيرها لخطر الاكتئاب: 1- الاطفال الذين يتعرضون للعنف المستمر يكونون أكثر قابلية للإصابة بالاكتئاب من غيرهم من الأطفال وذلك بسبب ما يشعرون به من ضيق وحزن مستمر وعدم القدرة على الدفاع عن انفسهم، فيشعرون بالعجز والاحباط ومن اشكال العنف التي يتعرض لها الابناء

في هذا التقرير نورد نوعيات من الأطفال معرضة أكثر من غيرها لخطر الاكتئاب: 1- الاطفال الذين يتعرضون للعنف المستمر يكونون أكثر قابلية للإصابة بالاكتئاب من غيرهم من الأطفال وذلك بسبب ما يشعرون به من ضيق وحزن مستمر وعدم القدرة على الدفاع عن انفسهم، فيشعرون بالعجز والاحباط ومن اشكال العنف التي يتعرض لها الابناء العقاب البدني والتوبيخ الزائد عن الحد على كل ما يقوم به الطفل واستخدام العقاب بشكل مفرط وكل ذلك يتسبب في مشكلات كبيرة للطفل وليس فقط الاكتئاب ويجب استبدال طرق التعامل السلوكي معهم. 2- الطفل الذي يعيش في أسرة غير مستقرة وتعاني من مشكلات كبيرة مستمرة فإنه اكثر قابلية للإصابة بالاكتئاب فهو يشعر بالحزن والضيق كما يشعر بالذنب نتيجة لاعتقاده انه سببا في مشكلات الوالدين وبالتالي الاصابة بالاكتئاب امر سهل، كما انه يعاني من مشكلات اخرى مثل العنف أو السرقة أو الخجل. 3- الأطفال الاكثر قابلية للإصابة بالاكتئاب هم الاطفال الذين تعرضوا لأحداث مؤذية أو مؤلمة بشكل كبير من الصعب عليهم أن يتخطوها بسهولة مثل التحرش أو الاغتصاب أو فقد أحد الوالدين ومثل هذه الاحداث تكون مؤلمة ومؤثرة عليهم وعلى حالتهم النفسية وذلك إذا لم يحصلوا على الدعم والرعاية النفسية المناسبة. وهنا يمكننا كآباء وامهات حماية ابنائنا من الاصابة بالاكتئاب من خلال العديد من الطرق والاساليب التي لا تحميهم فقط بل تساعدهم على الاستمتاع واكتساب الثقة والتمتع بالصحة النفسية التي تمكنهم من قضاء طفولة سعيدة بعيدة عن المشكلات النفسية ومن هذه الاساليب: 1- الجو المناسب:- يجب على الأسرة توفير جو ملائم للطفل ليحميه من الاكتئاب ويتميز هذا الجو بالهدوء والابتعاد عن المشاكل وخاصة مشاكل الوالدين والتي تؤثر بشكل كبير على شعور الطفل بالأمان والثقة وكذلك توفير الحب والاهتمام به وهو الأمر الذي يحميه من مشكلات نفسية وسلوكية. 2- تعبير الطفل عن نفسه:- 2- تعبير الطفل عن نفسه:- يجب أن يتعوّد الطفل على التعبير عن كل ما يدور بداخله من مشاعر يشعر بها سواء كانت مشاعر سعادة او انفعالات ضيق و غضب و حزن لأن عدم تعبير الطفل عن هذه المشاعر يسبب له الكثير من المشكلات كالغضب و العنف و الاكتئاب، وبالتالي عندما يعبر عن هذه الانفعالات يقل تأثيرها و شدتها عند الطفل وايضا يجب أن يتعلم التعبير عن ما يريد وما يرفض مما يحميه من الشعور بالعجز والذي يسبب الاكتئاب. 3- الابتعاد عن العنف:- 3- الابتعاد عن العنف:- لا يجب أن يكون اغلب التعامل من الوالدين والأخوة مع الطفل باستخدام العنف والتوبيخ والاستهزاء، وهو ما يسبب للطفل الاحباط والاكتئاب و الحزن كما تتسبب في زيادة شعوره بالعجز والفشل وبالتالي يجب أن نستبدل هذه الطريقة بأخرى تتميز بالهدوء والتوجيه والحوار الذي يساعد الطفل على الإحساس بالأمان والتقبل. 4- المهارات والعلاقات الاجتماعية:- 4- المهارات والعلاقات الاجتماعية:- يجب أن نساعد الأبناء على تنمية المهارات الاجتماعية لديهم والتي يحتاجون لها في التعامل مع الاخرين سواء مع الاسرة أو مع الاصدقاء كما تساعدهم على تكوين علاقات جيدة بوالديهم واخوتهم والتي تكون مصدر للحماية والمساندة عند مروره باي مشكلة اأو اي حادث يؤثر عليه.

شكرا لقرائتكم خبر عن طفلك معرض للاكتئاب؟.. هذه الطرق تحميه من الخطر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .