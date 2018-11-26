انت الان تتابع حرس الحدود يكتسح دجلة برباعية في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٧ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود بقيادة طارق العشري مديره الفنى، فوزًا كبيرًا على نظيره وادي دجلة، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز، ليفوز الفريق العسكري للمرة الثالثة على التوالي، حيث فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد، ثم المصري بهدفين نظيفين. الفوز رفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة 18 في المركز الثامن بالتساوي مع طلائع الجيش، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة الـ16 وظل في المركز الحادي عشر.

الفريق العسكري سيطر على مجريات الأمور منذ صافرة البداية، ومن خطأ دفاعي فادح من جانب وادي دجلة، تقدم إيدو موسيس بالهدف الأول لحرس الحدود في الدقيقة 13، بعد أن استقبل عرضية حمادة ناصر بتسديدة قوية سكنت الشباك، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة تمكن إبراهيم عبدالخالق من إضافة الهدف الثاني للحدود بعد