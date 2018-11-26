إحالة مدرس البحيرة المتهم بالتحرش للنيابة الإدارية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٩ م
قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الإثنين، إنه تم تحويل المدرس المتهم بالتحرش بـ5 تلميذات بمدرسة التحرير الابتدائية بمدينة دمنهور للنيابة الإدارية، وذلك بعد تشكيل لجنة من المديرية للتحقيق معه. وتعود تفاصيل الواقعة لتحرير 5 أولياء أمور محضرا برقم 9273 لسنة 2018 إداري القسم، ومذكرة للدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، يتهمون فيها مدرس رياضيات بالتحرش بالبنات ووضع يده في أماكن عفتهم، مما يعد هتك عرض يعاقب عليه القانون.
بدأت الواقعة، عندما أخبرت إحدى التلميذات والدتها بأن «عادل.ت.ن.»، مدرس الرياضيات بالمدرسة، يضع يده على مناطق «عيب»، وبتواصل السيدة مع أولياء الأمور تبين وجود تلك الشكوى بين التلاميذ. وعلى الفور تقدم كل من: «ص.ا.م»، والد التلميذة أسماء، و«م.خ.م»، والد
بدأت الواقعة، عندما أخبرت إحدى التلميذات والدتها بأن «عادل.ت.ن.»، مدرس الرياضيات بالمدرسة، يضع يده على مناطق «عيب»، وبتواصل السيدة مع أولياء الأمور تبين وجود تلك الشكوى بين التلاميذ.
وعلى الفور تقدم كل من: «ص.ا.م»، والد التلميذة أسماء، و«م.خ.م»، والد التلميذة بسنت، و«ا.م.ن»، والدة التلميذة شهد، و«م.ا.ع»، والد التلميذة جنى، و«س.ع.ا»، والد التلميذة جنى، بتحرير المحضر رقم 9273 لسنة 2018 إداري القسم، ومذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تفيد أن المدرس المذكور يتحرش بالتلاميذ.
وتم إلقاء القبض عليه داخل مسكنه بمدينة دمنهور، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسة 15 يوما على ذمة التحقيق.
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