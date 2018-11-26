واحات السيليكون تتفق مع فودافون لتوفير 500 فرصة عمل

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لتوفير 500 فرصة عمل جديدة والاستثمار بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط وبني يوسف، اتفقت واحات السيليكون مع فودافون مصر، ومسابقة للشركات الناشئة.

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية التابعة للوزارة، وشركة فودافون مصر، لتوسيع نطاق أعمال الشركة في مصر وخلق المزيد من فرص العمل في المناطق التكنولوجية الجديدة. وتلتزم شركة فودافون بموجب هذا البروتوكول الذي تصل مدته لعام واحد، بتوفير 500 فرصة عمل جديدة في مجال مراكز خدمة العملاء داخل المناطق التكنولوجية، سواء من خلال الشركة أو من خلال أحد مقدمي تلك الخدمات بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط وبني سويف.

يحقق مشروع المناطق التكنلوجية الذي تشرف على تنفيذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من المزايا التنافسية للشركات وقطاع الأعمال من ضمنها التكلفة التشغيلية التنافسية وتوفير بيئة عمل محفزة على الاستثمار بالمحافظات، مما يعمل على تحفيز شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية والعالمية على اختراق

يحقق مشروع المناطق التكنلوجية الذي تشرف على تنفيذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من المزايا التنافسية للشركات وقطاع الأعمال من ضمنها التكلفة التشغيلية التنافسية وتوفير بيئة عمل محفزة على الاستثمار بالمحافظات، مما يعمل على تحفيز شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية والعالمية على اختراق أسواق خارجية جديدة وتشجيعها على التصدير انطلاقا من مصر إلى مختلف الأسواق. ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الجانبين على تعظيم الاستفادة من انتشار المناطق التكنولوجية ووفرة المهارات وخريجي الجامعات من جميع التخصصات بالمحافظات والعمل على تأهيلهم للالتحاق بالعمل بمجالات تكنولوجيا المعلومات، ومنها مراكز الاتصالات والدعم الفني ومجال تطوير البرمجيات وتصميم الإلكترونيات. اقرأ أيضًا عمرو طلعت: «الاتصالات» أكبر مساهم فى الاقتصاد المصرى مسابقة لتأهيل الشركات الناشئة كما شهد الدكتور عمرو طلعت، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، التابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنفيذ مسابقة متخصصة لتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة لتطوير وتشغيل وصيانة حلول وأنظمة المدن الذكية. اقرأ أيضًا رئيس «المصرية للاتصالات»: 2019 عام الـ«Big Data» يأتي هذا البروتوكول في إطار توجه الدولة لإنشاء عدد من المدن الذكية ضمن المشروعات القومية الاستراتيجية، والاعتماد على أنظمة نقل أكثر كفاءة، وتطبيق أنظمة العدادات الذكية لمختلف المرافق من كهرباء ومياه وغاز، التي تتيح رفع كفاءة التحصيل والتشغيل والصيانة، فضلا عن توافر معلومات دقيقة عن حجم الطلب على الخدمات، وتوفير خدمات حكومية ذكية خاصة في مجالي التعليم والصحة. ويهدف البروتوكول الذي تصل مدته إلى عامين إلى التعاون بين أطرافه لتنفيذ مسابقة لتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة لتطوير وتشغيل وصيانة حلول وأنظمة المدن الذكية بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، وذلك لتوطين التقنيات العالمية وتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة لتنفيذ المشروعات المماثلة بالاعتماد على الخبرات والموارد البشرية المصرية، وذلك وفقا لأحدث الأنظمة العالمية. هذا ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار دوره ووفقًا لبنود البروتوكول بوضع الاشتراكات وتحديد المواصفات الفنية لكامل منظومة تطوير وتركيب وتشغيل وصيانة الأنظمة الذكية من خلال منظومة متكاملة حديثة وتحويل المنطقة التكنولوجية لمنطقة ذكية تحتوي على كل خدمات وتطبيقات المدن الذكية الأساسية، وتمويل إنشاء وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والحلول المتكاملة اللازمة، وما يتطلبه ذلك من معدات وأدوات وبرامج، والقيام بتقييم واختيار شركة أو أكثر من الشركات الناشئة والصغيرة المتخصصة في المجالات ذات الصلة. اقرأ أيضًا رئيس فودافون مصر: «اسمحوا لنا بمد كابلات الفايبر» كما نصّ البروتوكول على أن تقوم شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية استضافة المسابقة وتوفير الخدمات اللوجيستية لإقامتها، إضافة إلى المشاركة في الإشراف على مراحل تنفيذ المسابقة مع التركيز على مفاهيم الجودة لإكساب الشركات المشاركة المميزات التنافسية والآليات اللازمة لسوق العمل.

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