إصابة فلسطينيين اثنين فى المسير البحرى الـ17 شمال قطاع غزة

أُصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحى والمعدنى وعدد بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلى المسير البحرى شمال قطاع غزة.

وكانت الجماهير قد بدأت بالتوافد الى الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة للمشاركة فى المسير البحرى الـ17 ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المواطنين المشاركين فى الحراك البحرى واطلقت الزوارق الحربية النار باتجاه قوارب كسر الحصار التى انطلقت من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية.

وكانت هيئة الحراك الوطنى لكسر الحصار أعلنت عن انطلاق الحراك البحري، مؤكدة أن الحراك مستمر حتى رفع الإجراءات العقابية وفك الحصار عن قطاع غزة.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية للقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لإجبار الاحتلال على وقف الحصار الظالم على القطاع.