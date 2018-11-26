الرئيس الصينى: ندعم جهود لبنان فى صيانة سيادة الدولة

أكد الرئيس الصيني شى جين بينج، دعم بلاده جهود لبنان فى صيانة سيادة الدولة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك فى رسالة تهنئة بعث بها الرئيس الصينى إلى نظيره اللبناني ميشال عون، بمناسبة الذكرى الـ75 لاستقلال لبنان.

وأعرب الرئيس الصينى عن ارتياحه لمواصلة توطيد الصداقة القائمة بين البلدين، والتطور الدائم للعلاقات الثنائية، والتقدم المطرد للتعاون العملى في جميع المجالات خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المشتركة من قبل الجانبين.

وأضاف: "أعلق أهمية بالغة على تطوير العلاقات الصينية- اللبنانية، ومستعد للعمل معكم على تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين الصين ولبنان بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بصورة أفضل".