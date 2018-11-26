كييف تتهم روسيا بصدم قاطرة سفن أوكرانية قبالة سواحل القرم

دبي - بواسطة محمد فارس © Asharq Alawsat قدمت بواسطة

أعلنت البحرية الأوكرانية أنّ سفينة لخفر السواحل الروسي صدمت قاطرة للسفن في البحر الأسود، أمس، قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، فيما عدّته «تصرفاً عدوانياً واضحاً».

وقالت كييف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الحادث وقع فيما كانت 3 من سفنها؛ بينها بارجتان حربيتان صغيرتان، تتجه صوب مرفأ «ماريوبول» في بحر آزوف، وهي منطقة تشهد توتراً كبيراً بين البلدين. وقالت البحرية الأوكرانية إنّ سفينة «ذا دون» التابعة لقوات خفر السواحل الروسية: «صدمت قاطرة السفن» الأوكرانية. وأوضحت أن الحادث تسبب في تدمير محرك القاطرة وسطحها الخارجي.

وتابعت البحرية الأوكرانية أنّ السفن الروسية «قامت بتصرفات عدوانية بوضوح ضد السفن البحرية الأوكرانية».

وأكّدت أنّ السفن الأوكرانية تواصل طريقها «رغم ما قامت به روسيا».

من جهته، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الذي يشرف على خفر السواحل، في بيان نقلته وكالات أنباء روسية، إنّ السفن الأوكرانية «دخلت بشكل غير شرعي منطقة مغلقة مؤقتا في المياه الإقليمية الروسية». وتابع أنّ السفن الأوكرانية قامت بـ«تصرفات مستفزة»، عادّاً أنّ «هدفها كان واضحا؛ التسبب بأزمة في المنطقة». لكن أوكرانيا أشارت إلى أنّها أبلغت روسيا مسبقا بمسار سفنها المجبرة على سلوك هذه الطريق للوصول إلى بحر آزوف. وتطالب موسكو بسيادتها على المياه قبالة سواحل القرم التي ضمتها بالقوة عام 2014.

ويأتي هذا الحادث بعدما اتهمت كييف والبلدان الغربية روسيا في سبتمبر (أيلول) الماضي بأنها «تعرقل» عن سابق تصور وتصميم مرور السفن التجارية عبر مضيق كيرتش؛ الطريق البحرية الوحيدة إلى بحر آزوف.

وبدأ حرس الحدود الروسي مطلع عام 2018 توقيف سفن تجارية لإجراء عمليات مراقبة وتفتيش. وزادت أوكرانيا عدد سفنها الحربية ودوريات حرس الحدود في بحر آزوف، الذي يمكن الوصول إليه فقط عبر مضيق كيرتش بين القرم وروسيا.

وتنتقد أوكرانيا محاولة موسكو خنق موانئها بالغة الأهمية لصادراتها من المعادن، وتتهمها بالتحضير لهجوم على ماريوبول؛ المدينة الأخيرة التي تسيطر عليها كييف في الشرق؛ حيث أدى النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص خلال 4 سنوات. وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم الانفصاليين عسكريا؛ الأمر الذي تنفيه موسكو رغم الأدلة الكثيرة التي تفيد بوجوده.