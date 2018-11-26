شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تطالب برفع سعر توريد القصب 1000 جنيه للطن بدلا من 720 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برفع أسعار توريد قصب السكر لألف جنيه للطن بدلا من 720 جنيه وذلك بداية من الموسم المقبل.

وقال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هذه الزياردة لابد أن تأتى فى إطار الاعتمادات المالية بالموازنة العامة حتى لا نحمل الخزانة العامة للدولة أعباء إضافية، وفى نفس الوقت هناك زيادة كبيرة فى أسعار المستلزمات الزراعية من سماد وبذور وعمالة والمواد البترولية وهذا الأمر انعكس على سعر التكلفة لابد ان يقابله زيادة فى سعر التوريد.

هذا وقد ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن المطالبة بإعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر، نظراً لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وأخر حول عدم حصول مصنعي سكر نجع حمادي ودشنا على بدل نقل (النولون) أسوة بباقي المصانع.