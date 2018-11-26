شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال يهدد برفع الجلسة العامة لالتفاف النواب حول وزير التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة اليوم بسبب التفاف مجموعة من النواب حول وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى.

وقال عبد العال، "سأوقف أعمال الجلسة ومفيش وزير هيحضر بعد كده لأنه لا فائدة من وجود الحكومة بهذا الشكل".

وخلال الجلسة العامة اليوم أيضا، وجه النائب مصطفى الجندى بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالسنبلاوين المقام على مساحة 5 أفدنة، مؤكدا على أن الحكومة فى أول بيان لها وعدت بالانتهاء من 70% من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية.