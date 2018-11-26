شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: الدولة الصينية تحقق الرخاء بدعم المقاطعات الغنية للفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي أمير يوسف ،عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار قيادات المدرسة الحزبية لمقاطعة شاندونغ التابعة للحزب الشيوعي الصينى "الحاكم" في إطار مشاركته الوفود العربية والأحزاب المصرية الزيارة الحالية للصين للمشاركة فى فاعليات منتدى الحوار بين الحزب الصينى وأحزاب أفريقيا.

وقال يوسف، - بحسب بيان للحزب - إن قيادات المدرسة الحزبية شرحوا تفاصيل وأفكار وأهداف المدرسة ونتائج التدريب وتأهيل أبنائهم، بالإضافة للاصلاحات الأقتصادية والانفتاح الذى يجني ثمارة، مشيدًا بدورها في الحياة الحزبية والسياسية وتحقيق اهداف الدولة الصينية ، مضيفا أن اللقاء تطرق للحديث عن الاهتمامات بمجال الزراعة وتحسين مستوى الفلاح الصينى مع توفير الرعاية الصحية والتعليمية واستهداف زيادة الانتاج بالتوازي مع مكافحة الفقر وعدم التمييز بين الحضر والريف.

وأوضح البيان ، أن الصين تنتهج دعم المقاطعات الغنية لنظيرتها الفقيرة فى الدولة ليتساوى الرخاء بين الجميع، بالإضافة لاهتمام الحكومة بقطاعات ورافد هامة مثل الطاقة والمواصلات والتجربة اثبتت بأن سيطرة الحكومة على تلك القطاعات خدم الشعب ، مشيرا الى أن قيادات المدرسة تحدثوا عن مبادرة الطريق والحزام وتوقيع اتفاقيات مع 130 دولة بينهما 28 دولة أفريقية، واشاروا قيادات المدرسة الحزبية التابعة للحزب الحاكم إلي وجود ثمانية أحزاب أخرى تشارك فى الحياة السياسية ويتم التعاون والأستفادة من افكارهم".