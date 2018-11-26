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شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحيل مشروعى قانونين بشأن الأحوال الشخصية والأراضى الزراعية للجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 بشان تحسين وصيانة الأراضى الوزراعية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب و80 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعة والتضامن الاجتماعى.
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