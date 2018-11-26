أردوغان يعقد اجتماعا مغلقا مع أمير قطر

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا مغلقا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدينة اسطنبول اليوم. وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الاجتماع بدأ في الساعة 15.15 بالتوقيت المحلي في قصر السلطان وحيد الدين، باسطنبول. وحضر الاجتماع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

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