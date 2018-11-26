إجلاء مئات الأستراليين من منازلهم بسبب حرائق الغابات في كوينزلاند

المصدر: الشرق الأوسط

ذكرت سلطات الطوارئ في أستراليا، اليوم (الاثنين)، أنه قد تم إجلاء مئات الأستراليين من منازلهم بسبب حرائق الغابات التي تفاقمت بسبب الظروف المناخية: «غير المعتادة إلى حد كبير»، في ولاية كوينزلاند بشمال شرقي البلاد.

وقالت إدارة كوينزلاند لمكافحة الحرائق وخدمات الطوارئ، إن هناك نحو 40 من حرائق الغابات المشتعلة في أنحاء الولاية التي تعاني حاليا من موجة حر.

ومن أخطر تلك الحرائق، حريق يمتد لمسافة 50 كيلومترا، أدى إلى تدمير وإلحاق أضرار بستة منازل، وتهديد الكثير من المنازل الأخرى التي تقع بالقرب من متنزه «ديب ووتر» الوطني، شمال بوندابيرغ.

وبدأ الحريق يوم الخميس الماضي، وقد أدى إلى حرق أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي في المنطقة. وقد وصفت حرائق الغابات - التي بلغ ارتفاع ألسنتها 12 مترا - بأنها «وحش» يصاحبه «عواصف نارية».

ومن جانبه، قال مدير عمليات إطفاء الحرائق، بول سميث إن «واجهة النار هي الجزء السهل، حيث إننا يمكننا أن نراها ونسيطر عليها. إن العواصف النارية هي التي تتكرر خلفها»، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأسترالية.

وأضاف أنه «من الممكن أن يتحرك الحريق بمعدل لن نكون قادرين على مواجهته والتحكم فيه... فهناك كم هائل من الحرارة هناك». وقد تم الإعلان عن وجود حالة كارثية في الولاية، مما يسمح للسلطات إجبار المواطنين على مغادرة منازلهم.

ومن ناحية أخرى، تقول كاتارينا كارول، المفوضة في إدارة مكافحة الحرائق وخدمات الطوارئ، إنه من المرجح أن تؤدي حرائق الغابات إلى ضياع المزيد من المنازل.

ويشار إلى أن درجات الحرارة قد سجلت زيادة وصلت إلى 10 درجات مئوية فوق المتوسط.

وتوضح كارول أن الطقس الجاف وانخفاض الرطوبة، بالإضافة إلى الرياح القوية والمختلطة، قد عززت من قوة الحرائق في أنحاء الولاية.