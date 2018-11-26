اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: الشرق الأوسط

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم (الاثنين) اجتماعاً طارئاً يبحث خلاله التصعيد العسكري الذي حدث أمس (الأحد) بين روسيا وأوكرانيا إثر احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش، كما أفاد دبلوماسيون.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ كلاًّ من روسيا وأوكرانيا طلبت عقد هذا الاجتماع وإنّ موسكو اقترحت أن يعقد في الساعة 11:00 (16:00 بتوقيت غرينيتش).

وأعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو عن «تنديده بهذا العمل العدواني الذي قامت به روسيا بهدف الدفع عمداً نحو تفاقم الوضع» في هذه المنطقة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها وضعت قواتها المسلحة في «حالة تأهب قصوى».

وذكر بيان للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بناء على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن إدخال النظام القانوني للأحكام العرفية، أمر رئيس الأركان العامة - القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية بوضع تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأوكرانية في حالة تأهب (قصوى)».

كما تم فرض حالة التأهب القصوى على إدارة الأمن الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: «تم تعزيز إجراءات مكافحة التجسس لمنع حدوث المزيد من الاستفزازات على أراضي أوكرانيا من قبل القوات الروسية الخاصة وزعزعة استقرار الوضع في البلاد».

وكانت موسكو قد أكدت أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار، مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما قال الجيش الأوكراني إنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.

واتّهمت موسكو السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ«أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية».

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إن كييف انتهكت القانون الدولي عبر «أساليب خطيرة شكلت تهديدات ومخاطر على حركة عبور السفن الطبيعية في هذا الممر البحري» بين بحر آزوف والبحر الأسود، معتبراً الأمر «استفزازاً صريحاً».

وأشار لافروف إلى أن كييف انتهكت «أحكاماً رئيسية نص عليها القانون الدولي، ليس فقط البحري»، موضحاً أنها انتهكت «ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمّ اتفاقية 1982 حول قانون البحار ونصوص أخرى من القانون الدولي».

ومضيق كيرتش هو الطريق البحري الوحيد بين البحر الأسود وبحر آزوف، ويعتبر محوراً استراتيجياً ذا أهمية قصوى لكلّ من روسيا وأوكرانيا.

وكان جهاز الأمن الروسي قال في بيان الأحد إنّه «بغية إرغام السفن العسكرية الأوكرانية على التوقّف تم استخدام السلاح»، مؤكّداً أنّه «تم احتجاز سفن البحرية الأوكرانية الثلاث».

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية أنّ «ثلاثة عناصر من الطاقم الأوكراني أصيبوا بجروح تلقّوا رعاية طبية وحياتهم ليست في خطر».

وتابع البيان أنّ «السفن الأوكرانية - بيرديانسك ونيكوبول وياني كابو - اخترقت صباح اليوم الحدود الروسية وحاولت مجدّداً في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) في الساعة 19:00 (بتوقيت موسكو) القيام بأنشطة غير قانونية في المياه الإقليمية الروسية».

وبحسب جهاز الأمن الروسي فإن السفن الأوكرانية لم تستجب «للطلبات المشروعة» لسفن السلطات الروسية بالتوقّف و«قامت بمناورة خطرة».

ولفت الجهاز أيضاً إلى أنّه تم الشروع بملاحقات بحقّ السفن الثلاث لاختراقها الحدود الروسية.

وإثر هذا التصعيد دعا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي كلاًّ من روسيا وأوكرانيا إلى نزع فتيل التوتر، مطالباً موسكو بأن تضمن مجدّداً حرية العبور في مضيق كيرتش.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: «نتوقع من روسيا أن تضمن مجدّداً حرية العبور في مضيق كيرتش ونطالب جميع الأطراف بالتصرّف بأقصى درجات ضبط النفس من أجل خفض حدة التوتر فوراً».

بدوره أعرب ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي، عن وقوف الحلف إلى جانب أوكرانيا، مؤكداً: «دعم الناتو الكامل لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، بما في ذلك حقوقها الملاحية الكاملة في مياهها الإقليمية بموجب القانون الدولي».

ومن المقرر أن يبحث سفراء دول حلف شمال الأطلسي مع نظيرهم الأوكراني في وقت لاحق اليوم التصعيد في مضيق كيرتش وبحر أزوف، حسبما أعلن الحلف الدفاعي.