روسيا ترفع دعوى مدنية ضد «غوغل»

المصدر: الشرق الأوسط

قالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات اليوم (الاثنين)، إن موسكو رفعت رسمياً دعوى مدنية ضد شركة غوغل وقد تغرمها ما يصل إلى 700 ألف روبل (10450 دولاراً)، لعدم التزامها بشرط قانوني يلزمها بإزالة محتويات معينة من نتائج محرك البحث التابع لها.



وقالت الهيئة إن «غوغل» لم تنضم لنظام تسجيل حكومي يدرج المواقع الإلكترونية المحظورة التي ترى موسكو أنها تحتوي على معلومات غير قانونية.

وأضافت الهيئة أن القرار النهائي في القضية ضد «غوغل» سيصدر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.