الصين تدعو روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد في الأوضاع

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الجانبين الروسي والأوكراني إلى التحلي بضبط النفس وتجنب أي تصعيد في الأوضاع.

جاء ذلك تعليقا على إعلان جهاز الأمن الاتحادي الروسي، بأن القوات الروسية "فتحت النار" على 3 سفن بحرية أوكرانية في المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود بعد "انتهاكها" للحدود الروسية، كما دعا شوانج الأطراف المعنية إلى حل أي خلافات عبر الحوار والتشاور.