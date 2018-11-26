اليمن: مقتل وإصابة 251 امرأة على يد الحوثيين

وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مقتل 129 امرأة في النصف الأول من 2018، وإصابة 122 أخريات في الهجمات بالأسلحة النارية أو على يد القناصة، أوالألغام في عدد من المحافظات اليمنية.

ورصد، التقرير الذي وزعه التحالف بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، خطف 23 سيدة في الفترة ذاتها، مبيناً أن مليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولة عن طائفة من الانتهاكات الأخرى ضد اليمنية مثل التشويه، والتحرش الجسدي واللفظي، واستغلالها في الأعمال الأمنية، وحرمانها من التعليم والعمل واجبارها على الزواج المبكر، وفق ما نقل موقع نيوز...