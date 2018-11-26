RT: الادعاء التركي يعلن العثور على المتعاون الذي تخلص من جثة خاشقجي

أعلن الادعاء العام التركي عن "العثور على المتعاون الذي تخلص من جثة الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

وأوضح الادعاء في بيان له، أنه "تم تثبيت حدوث تواصل، بين أحد أعضاء الفريق المتهم بقتل جمال خاشقجي، الذين نفذوا عملية القتل، مع مواطن سعودي يقيم في منطقة مدينة يالوفا بالقرب من اسطنبول، قبل يوم واحد من قتله".

وأشار الادعاء إلى أن "التقدير الأولي هو أن الحديث كان يدور عن إخفاء أو التخلّص من جثة جمال خاشقجي بعد تقطيعها".