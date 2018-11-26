رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي تدعو إلى الإضراب يوم الاربعاء

دعت رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان إلى الإضراب التحذيري يوم الإربعاء الواقع فيه 28/11/2018 ونبهت من التمادي في ضرب المدرسة الرسمية .
وفي بيان لها، أوضحت الرابطة أنه "بعد أن اصبحت صناديق المدارس خاوية و المديرون يتحملون المسؤولية عن العجز الحاصل من أموالهم الخاصة ومطالبة الموردون بتسديد ما عليهم من متوجبات ، لذلك تؤكد الرابطة دعوتها المدارس الرسمية إلى الالتزام بالاضراب التحذيري على امل أن تلقى تجاوباً من المسؤولين وسوف تلجأ إلى خطوات تصعيدية يعلن عنها في حينه".
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