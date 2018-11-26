رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي تدعو إلى الإضراب يوم الاربعاء

دعت ​رابطة معلمي التعليم الاساسي​ الرسمي في ​لبنان​ إلى الإضراب التحذيري يوم الإربعاء الواقع فيه 28/11/2018 ونبهت من التمادي في ضرب المدرسة الرسمية .

وفي بيان لها، أوضحت الرابطة أنه "بعد أن اصبحت صناديق المدارس خاوية و المديرون يتحملون المسؤولية عن العجز الحاصل من أموالهم الخاصة ومطالبة الموردون بتسديد ما عليهم من متوجبات ، لذلك تؤكد الرابطة دعوتها ​المدارس الرسمية​ إلى الالتزام بالاضراب التحذيري على امل أن تلقى تجاوباً من المسؤولين وسوف تلجأ إلى خطوات تصعيدية يعلن عنها في حينه".