النشرة: طائرة إستطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "​طائرة استطلاع اسرائيلية​ نوع "ام كا" خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق قرى وبلدات منطقة حاصبيا وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لمرتفعات حرمون و​جبل الشيخ​".

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