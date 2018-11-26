علي فضل الله: لخطة صحية واضحة توفر العلاج والدواء بأقل الاسعار

دعا ​العلامة السيد علي فضل الله​ الدولة لأن "تتحمل مسؤولياتها في مجال الطبابة والدواء، من خلال وضع خطة صحية واضحة توفر الطبابة والأدوية لكل اللبنانيين وبأقل الأسعار"، مشدداً على "ضرورة إزالة الحواجز التي تقف أمام تأليف الحكومة، والإسراع في الانتهاء من تشكيلها، كي تعالج الأزمات المتراكمة التي تتصل بحياة المواطنين وتهدد لقمة عيشهم وصحتهم وبيئتهم".

ولفت فضل الله، خلال زيارة لمركز "التآخي" الطبي في ​حارة حريك​، إلى أن "العمل في المجال الإنساني يعتبر من أهم الأعمال عند الله، لأنه يتحرك في خدمة عياله"، مشيرا إلى أن "هذه المراكز وجدت من أجل خدمة الناس، بعيدا عن أيِ اعتبارات آنية أو مصالح فئوية".

واعتبر أن "ذكرى ولادة الرسول الأكرم التي تمر علينا هذه الأيام، هي محطة لنا لكي نشحذ هممنا أكثر في خدمة الناس ومساعدتهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن"، مشيداً بـ "جودة الخدمات الطبية التي يقدمها مركز "التآخي" وتساهم في التخفيف من الآم الفقراء والمحتاجين في هذه المنطقة".