نقابة المستشفيات: لتعديل التعرفات كي تكون منسجمة مع الكلفة الحقيقية

أكدت نقابة ​المستشفيات​ في ​لبنان​ أن "المستشفيات تعاني حاليا من ارتفاع الفوائد على الحسابات المدينة لدى ​المصارف​ والتي بلغت في حدها الادنى 10% على ​الدولار​ و16% على ​الليرة اللبنانية​. وفي المقابل، الديون المستحقة للمستشفيات بذمة الجهات الضامنة الرسمية تجاوزت المليار دولار مما يضطر المستشفيات للاستدانة من المصارف حتى تؤمن مدفوعاتها من رواتب موظفين وشراء الادوية والامصال و​المستلزمات الطبية​ واعمال الصيانة"، مشيرة الى أن "المستشفيات ليس في استطاعتها الاستمرار بهذا الوضع الشاذ"، لافتة الى أن "ما يزيد في المشكلة التعرفات المتدنية المعمول بها والتي لا تتحمل الاعباء الاضافية الناتجة عن ارتفاع الفوائد"، مذكرة بأنها كانت حذرت "سابقا ايضا من ارتفاع كلفة توليد الطاقة الناتجة عن التقنين في التيار الكهربائي".وطالبت النقابة ب"تسريع وتيرة دفع مستحقاتها، وبتعديل التعرفات كي تكون منسجمة مع الكلفة الحقيقية".