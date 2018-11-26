أ ف ب: ألمانيا تقترح وساطة ألمانية فرنسية لإزالة التوتر في بحر آزوف

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن أن "ألمانيا اقترحت وساطة ألمانية فرنسية لإزالة التوتر في بحر آزوف بين روسيا وأوكرانيا ولتفادي تحول التوتر بين البلدين إلى أزمة خطيرة".
ولفت ماس إلى أنه "بمناسبة اجتماع مقرر منذ فترة مع روسيا وأوكرانيا في برلين، ستعمل فرنسا وألمانيا معا وعند الحاجة كوسيطين من أجل تجنب تحول هذا النزاع إلى أزمة خطيرة".
وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن الجيش الأوكراني أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.
فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".
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