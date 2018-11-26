مفتي مصر يؤكد مخالفة المساواة في الميراث للشريعة الإسلامية

أكد مفتي ​الديار​ المصرية شوقي علّام أن المساواة في الميراث بين الرجل و​المرأة​ "أمر مخالف للشريعة الإسلامية". وجاء بيان المفتي المصري، بعد يومين من إعلان الرئاسة التونسية أن مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث سيعرض الجمعة على مجلس الوزراء توطئة لإحالته الى البرلمان للتصويت عليه خلال الأشهر المقبلة.

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