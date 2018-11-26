المرصد: مقتل 92 عنصرا من قسد خلال اشتباكات مع داعش شرق الفرات منذ يوم الجمعة

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ عن "مقتل 92 عنصرا من قوات سوريا الديموقراطية خلال ​اشتباكات​ مع تنظيم "داعش" الارهابي شرق الفرات منذ يوم الجمعة الماضي".

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