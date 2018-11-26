الحكومة البريطانية: ندين العمل العدائي الروسي في مضيق كيرتش

أعلنت ​الحكومة البريطانية​، في بيان، عن إدانتها "للعمل العدائي الروسي ضد السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها ​روسيا​".

ولفتت الحكومة البريطانية إلى أننا "ندين احتجاز ثلاث سفن أوكرانية وطواقمها" مشيرة إلى أن "الحادث يوفر مزيدا من الأدلة على سلوك روسيا المزعزع لاستقرار المنطقة".

وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن ​الجيش الأوكراني​ أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.

فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".