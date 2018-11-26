البرلمان يطالب بتعديل تشريعات الهجرة

طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان اللواء الركن الهادي آدم، بضرورة تعديل التشريعات الخاصة بالهجرة، مشيراً لتطور الهجرة إقليمياً ودولياً، واعتبر أن السودان دولة عبور ووصول للهجرات الشرعية وغير الشرعية، الأمر الذي يسبب العديد من الجرائم.

وأشار آدم خلال مخاطبته الورشة التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، يوم الأحد، للجهود المبذولة لوقف الهجرة عبر السودان ونشر الجنود في الحدود الشمالية للبلاد وفي شرق السودان، لمنع الهجرة غير الشرعية، وأن هناك تحديات لتغطية الحدود بالجنود.

ومن جهته، أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني متوكل محمود التجاني، محورية قضايا الهجرة واللجوء في السودان، مؤكداً تزايد عدد اللاجئين من دول الجوار لأسباب الحروب والنزاعات بإعتبار السودان دولة ممر، مشيراً لأهمية وجود سياسات وآليات لتنفيذ البرامج والتشريعات التي تتعلق بالقضية.

من جانبه، قال ممثل معتمدية اللاجئين ماهر الزبير، إن عدد اللاجئين في السودان تجاوز المليوني لاجئ، مستعرضاً طرق حق اللجوء.

وكشف بحسب شبكة الشروق – عن ترتيبات لمعتمدية اللاجئين بخصوص أوضاع اللاجئين من دولة جنوب السودان، وقال إن التسجيل وصل إلى ألف لاجئ جنوبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)