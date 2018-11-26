المركزي: نظام الدفع الإلكتروني يمثل بديلاً آمناً وفعالاً

أكد النائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي مساعد محمد أحمد، أن استخدام الدفع الإلكتروني يمثل بديلاً آمناً وفعالاً للتعامل بالكاش، وأعلن دعم البنك والإدارة العليا للحملة الترويجية لتفعيل نظم الدفع الإلكتروني، ودعمها المطلق لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وإمتدح مساعد بحسب شبكة الشروق – خلال افتتاحه أسبوع التقنية المصرفية بقاعة الصداقة والمقام خلال الفترة من 24 وحتى 27 من نوفمبر الحالي، الجهود التي بذلت في إعداد جناح البنك المركزي بأسبوع التقنية المصرفية والذي ينظمه اتحاد المصارف السوداني بالتضامن مع بنك السودان المركزي.
وتضمن جناح البنك المركزي سوقاً يشتمل على العديد من المنتجات والسلع والخدمات المقدمة للجمهور للشراء عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط بتخفيضات هائلة، وذلك بمشاركة كبرى الشركات التجارية والخدمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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