حصر 1329 عربة دفع رباعي وتعويض أصحابها و استمرار قرار منع ترخيصها بكل الولايات

اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح على سير عملية جمع العربات غير المقننة وإجراءات تقنينها بولايات البلاد المختلفة.

وأوضح مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة الفريق أول ركن أحمد عبد الله النو في تصريح صحفي عقب لقائه النائب الأول بمكتبه بالقصر الجمهوري – حسب سونا – أوضح أن اللقاء بحث سير عمليات جمع العربات غير المقننة وعربات الدفع الرباعي والشاحنات التي تحمل العربات غير المقننة من الحدود مع دول الجوار.

وأبان النو أن كل العربات التي تم حصرها في الفترة من 18-1-2017 الى 18-5- 2018 م يتم تقنينها بجانب 1300 عربة بولاية غرب كردفان و1300 عربة اخري بولاية نهر النيل.

وأكد حصر 1329 عربة دفع رباعي وتعويض أصحابها عدا 182 عربة خاصة بشرق دارفور ستكتمل اجراءاتها لاحقا.

ولفت النو إلى عربات الدفع الرباعي (اللاندكروزر) ومنع إدخالها واستخدامها في كافة ولايات البلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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