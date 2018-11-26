شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة البرلمان العامة بمناقشة بيانات عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، بإلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة حول الموضوعات العاجلة.

ومن المقرر ان تستكمل الجلسة ، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

وتناقش الجلسة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة الـمحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم مِن النائب حمدى السيسى و(59) نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم(57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب ، نظر 6 تقارير للجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، ومنها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/7/2018.

يأتى هذا بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمــال الزراعية للتنمية الريفية وزيـادة الدخــول (أراضى) والموقع فى القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 477 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمى لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة.























































