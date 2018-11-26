شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة البرلمانية لـ"المصريين الأحرار" ترحب بزيارة ولى العهد السعودى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى لمصر تؤكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية التى لطالما كانت وستظل حائط صد لصالح الدول العربية بالكامل بل وساهمت بشكل كبير فى توحيد الجهود فى كثير من القضايا العربية.

أضاف أبو العلا فى بيان له اليوم، أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية لما فيها من حروب وصراعات لن تنته إلا بتوحد كلمة العرب ووقوفهم جنبا إلى جنبا وهو الدور الذى تحاول مصر والسعودية جاهدة فى أن تلعبه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ورحب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بالهاشتاج الذى دشنت سفارة المملكة العربية السعودية فى القاهرة تحت عنوان #ولى_العهد_فى_بلده_الثانى_مصر، على حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى "توتير وفيس بوك وإنستجرام" مؤكدا أن مصر والسعودية شقيقتان بكل ما تحمله الكلمة من معنى.