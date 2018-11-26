شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "سياحة البرلمان" يتقدم بطلب إحاطة بشأن إجراءات موسم الحج والعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى بيومى، أمين لجنة السياحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة السياحة حول إجراءات الحج والعمرة الموسم المقبل.

وتساءل بيومى فى بيان له اليوم، عن آلية تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية التى تخص الحاج والمعتمر وكيفية ربطها بالمنظومة السعودية، وهل هذا الأمر سيساهم فى تذليل العقبات التى تواجه الحجاج أو المعتمرين فى بعض الأوقات، مشيدا بالجهود المبذولة فى هذا الصدد.

وطالب أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، بضرورة متابعة لخط سير الحاج والمعتمر منذ دخولهم الأراضى السعودية وحتى خروجهم وفقا للبرامج التى تقوم الشركات بتسجيلها وتشديد الرقابة على الشركات حتى لا تتهرب من وعودها للمواطنين وتتسبب فى مشاكل لهم.