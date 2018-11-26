الهيئات الاقتصادية: مؤمنون ببراءة كارلوس غصن ومستعدون لدعم قضيته

عقدت ​الهيئات الاقتصادية​ ال​لبنان​ية اجتماعا برئاسة رئيسها ​محمد شقير​، وبحثت في المستجدات المتعلقة بالادعاءات ضد رجل الأعمال اللبناني - البرازيلي - الفرنسي رئيس شركة نيسان - رينو - ميتسوبيشي ​كارلوس غصن​.

ولفتت الهيئات الى أن "غصن شخصية بارزة في عالم الأعمال ويحظى باحترام كبير من ​القطاع الخاص​ اللبناني والعالمي، ويشكل قصة نجاح ل​رجال الأعمال​ اللبنانيين في لبنان والخارج".

وأعربت الهيئات عن أملها ورغبتها في حل هذه المسألة بطريقة سريعة وعادلة، وحضت السلطات اليابانية على "الحفاظ على التراث الياباني لجهة التمسك ب​العدل​ والعدالة من ناحية الادعاءات أو الأحكام التي سوف تطاله بعيدا عن أي عوامل ومؤثرات خارجية يمكن أن تستند إلى ضغوطات سياسية أو جداول أعمال مخفية". وأكدت إيمانها "ببراءة غصن الذي يبقى التاريخ يشهد على نجاحاته ومثابراته وإنجازاته القيمة".

وأعربت أخيرا عن تضامنها مع غصن واستعدادها لدعم قضيته بمختلف الوسائل المتاحة، "بما في ذلك القيام بالخطوات اللازمة للضغط من أجل إنهاء هذه القضية".