سبوتنيك: بوروشينكو يعلن حالة الحرب في أوكرانيا

وقع الرئيس الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​ على مرسوم إعلان حالة الحرب في ​أوكرانيا​ حتى 25 كانون الثاني من عام 2019.

وجاء في الوثيقة أن "تطبيق قرار ​مجلس الأمن​ القومي والدفاع الأوكراني، تاريخ 26 تشرين الثاني من عام 2018، حول الإجراءات الطارئة لضمان سيادة الدولة واستقلال أوكرانيا وإدخال حالة الحرب في أوكرانيا".

وتم توجيه تعليمات ل​جهاز الأمن الأوكراني​ باتخاذ تدابير فورية لتعزيز نظام مكافحة الاستخبارات و​الإرهاب​ والتخريب وأمن المعلومات.