سبوتنيك: بوروشينكو يعلن حالة الحرب في أوكرانيا

وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على مرسوم إعلان حالة الحرب في أوكرانيا حتى 25 كانون الثاني من عام 2019.
وجاء في الوثيقة أن "تطبيق قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، تاريخ 26 تشرين الثاني من عام 2018، حول الإجراءات الطارئة لضمان سيادة الدولة واستقلال أوكرانيا وإدخال حالة الحرب في أوكرانيا".
وتم توجيه تعليمات لجهاز الأمن الأوكراني باتخاذ تدابير فورية لتعزيز نظام مكافحة الاستخبارات والإرهاب والتخريب وأمن المعلومات.
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