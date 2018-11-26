الأسد أصدر مرسوما تشريعيا لإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري

أصدر الرئيس السوري ​بشار الأسد​ المرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2018 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم "هيئة المصالحة الوطنية" مقرها ​مدينة دمشق​، وترتبط برئيس مجلس الوزراء. كما أصدر سيادته المرسوم رقم 361 القاضي بإنهاء تسمية الدكتور ​علي حيدر​ وزيرا للدولة لشؤون المصالحة الوطنية، والمرسوم 362 القاضي بتعيينه رئيساً لهيئة المصالحة الوطنية.

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