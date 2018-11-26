سقوط عدد من القتلى والجرحى بقصف للتحالف الأميركي على ريف دير الزور

قتل عدد من المدنيين وأصيب عدد آخر بغارات شنتها طائرات ​التحالف الدولي​ بقيادة ​الولايات المتحدة​ على قرية أبو الحسن التابعة لمدينة هجين بريف ​دير الزور​ ومازالت جثث البعض تحت الأنقاض.

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