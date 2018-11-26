أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار اثر اجتماع لجنة الاشغال النيابية حول مجرور الرملة البيضاء، إلى انه "طالبنا بضرورة ذهاب التحقيق بحصول الفيضان الأخير في منطقة الرملة البيضاء إلى أبعد ما يمكن لينال المسؤول عن الأمر عقابه".
من جهته، شدد النائب محمد خواجة على ان "هذه المسألة لا يمكن ان تمر مرور الكرام، وهذا الموضوع سنمضي به حتى النهاية وسنجعل منه قضية، ونأمل ان تكون بيروت البداية لفتح الباب أمام كشف التعديات الحاصلة في كل لبنان".
شكرا لقرائتكم خبر عن عمار: نحن مع الذهاب بالتحقيق بحادثة فيضان الرملة البضاء إلى أبعد ما يمكن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .