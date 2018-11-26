عمار: نحن مع الذهاب بالتحقيق بحادثة فيضان الرملة البضاء إلى أبعد ما يمكن

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي عمار​ اثر اجتماع لجنة الاشغال النيابية حول مجرور ​الرملة البيضاء​، إلى انه "طالبنا بضرورة ذهاب التحقيق بحصول الفيضان الأخير في منطقة الرملة البيضاء إلى أبعد ما يمكن لينال المسؤول عن الأمر عقابه".

من جهته، شدد النائب محمد خواجة على ان "هذه المسألة لا يمكن ان تمر مرور الكرام، وهذا الموضوع سنمضي به حتى النهاية وسنجعل منه قضية، ونأمل ان تكون بيروت البداية لفتح الباب أمام كشف التعديات الحاصلة في كل لبنان".