ارتفاع عدد الموقوفين في جريمة بتدعي الى 5

افادت معلومات صحافية عن "ارتفاع عدد الموقوفين المتهمين بقتل صبحي وزوجته نديمة فخري في بلدة ​بتدعي​ البقاعية الى خمسة من أصل 18 متهما، بعدما ألقى ​الجيش اللبناني​ القبض على أحد المطلوبين في الجريمة التي وقعت بتاريخ 15/11/2014 منفذا بذلك مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حقه على أن يستجوبه خلال هذا الأسبوع قاضي التحقيق العدلي المكلف متابعة الملف سامي صادر".وكانت ​النيابة العامة التمييزية​ أبدت مطالعتها في الأساس استعدادا لإصدار القرار الاتهامي من قبل القاضي صادر.

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