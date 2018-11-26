وزارة الدولة لشؤون المرأة تعيد تفعيل حملة "مش بسيطة"

في إطار مواكبة حملة الـ16 يومًا لمناهضة ​العنف​ ضد ​المرأة​، أعاد مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة بالشراكة مع مشروع المعرفة قوة في ​الجامعة الأميركية​ في بيروت "KIP project" إطلاق وتفعيل الحملة الوطنية "مش بسيطة"، لتسليط الضوء على الأشكال المختلفة للتحرش الجنسي وتوعية المجتمع على أن تندرج جميع هذه الأشكال في إطار العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتهدف هذه الحملة الى الدعوة لتبني مشروع القانون لمعاقبة ​التحرش الجنسي​ الذي وافق عليه ​مجلس الوزراء​ في 8 آذار 2017 والذي أحيل إلى ​المجلس النيابي​ لاقراره.

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