السفير البريطاني يزور عرسال للتعرف على كيفية استفادة مجتمعات المنطقة من الشراكة الأمنية

زار السفير البريطاني في لبنان ​كريس رامبلنغ​ بلدة عرسال في ​البقاع​ والمناطق المجاورة للمرة الاولى للتعرف على كيفية استفادة المجتمعات التي تعيش بالقرب من الحدود من الشراكة الأمنية، والتنموية للمملكة المتحدة مع لبنان. واجتمع رامبلنغ مع رئيس ​بلدية عرسال​ باسل الحجيري وأعضاء المجلس البلدي، واستمع إلى احتياجات البلدة، وكيف يساعد نظام السيطرة على الفيضانات الممول من ​المملكة المتحدة​ لأول مرة السكان في تقليص الأضرار التي تتكبدها المنازل والمحاصيل والأعمال التجارية.

يذكر ان المملكة المتحدة تعمل مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ و​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ من خلال برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة (LHSP)، لتقديم مشاريع للمجتمعات المضيفة في عرسال، منذ انتهاء عملية ​فجر الجرود​ للجيش اللبناني الصيف الماضي.