السفير البريطاني يزور عرسال للتعرف على كيفية استفادة مجتمعات المنطقة من الشراكة الأمنية

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زار السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ بلدة عرسال في البقاع والمناطق المجاورة للمرة الاولى للتعرف على كيفية استفادة المجتمعات التي تعيش بالقرب من الحدود من الشراكة الأمنية، والتنموية للمملكة المتحدة مع لبنان. واجتمع رامبلنغ مع رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري وأعضاء المجلس البلدي، واستمع إلى احتياجات البلدة، وكيف يساعد نظام السيطرة على الفيضانات الممول من المملكة المتحدة لأول مرة السكان في تقليص الأضرار التي تتكبدها المنازل والمحاصيل والأعمال التجارية.
يذكر ان المملكة المتحدة تعمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة (LHSP)، لتقديم مشاريع للمجتمعات المضيفة في عرسال، منذ انتهاء عملية فجر الجرود للجيش اللبناني الصيف الماضي.
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