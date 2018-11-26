الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يضم 15 موقعا لقائمة أفضل المناطق المحمية بالعالم

ضم "الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة" IUCN 15 موقعا طبيعيا جديدا للقائمة الخضراء للمحميات ومناطق الحماية التابعة للاتحاد – التي تُعد أول معيار عالمي يعترف بأفضل الممارسات في المناطق المحمية. وقد شهد مؤتمر ​الأمم المتحدة​ للتنوع البيولوجي المنعقد في مصر حاليًا حصول العديد من المواقع في مصر و​فرنسا​ و​الأردن​ وكينيا ولبنان والمكسيك وبيرو و​الإمارات العربية المتحدة​ على شهادة القائمة الخضراء، ليصل بذلك إجمالي عدد المواقع المدرجة على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إلى 40 موقعًا.

وبحسب الاتحاد "تمكنت المواقع المدرجة على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة من إثبات تميزها بعد خضوعها إلى تقييم دقيق يتضمن 17 معيارا للنجاح تدور حول أربعة جوانب: الحوكمة، والإدارة، والتصميم والتخطيط، ونتائج جهود الحفاظ على الطبيعة. فعلى سبيل المثال، تقدم ​محمية أرز الشوف​ في لبنان الحماية لشجر الأرز المهدد بالانقراض، الذي يعد الرمز الثقافي للبلد، وذلك بفضل المشروعات القائمة على صيانته وحفظه. حيث نجحت إدارة المحمية في التكيف مع تدفق اللاجئين من ​سوريا​ ومشاركة بعضهم في أعمال الحماية البيئية. كما تساهم المحمية في دفع عجلة الاقتصاد المحلي عن طريق توفير الموارد المستغلة في تصنيع المنتجات التقليدية والطعام العضوي".