بالفيديو.. لأول مرة النجمة مها جعفر تظهر مع أفراد أسرتها ووالدها السوداني..وتلتقي بوئام شوقي في هذا المكان

وثقت نجمة السوشيال ميديا السودانية المتألقة مها جعفر لحظات سفرها من مطار دبي إلى أن وصلت السودان والتقت بالنجوم الذين سوف تشارك معهم في برنامج (كنداكيز) بأحد الفنادق بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب موقع النيلين فقد ظهرت طبيبة الأسنان السودانية لأول مرة في فيديو جمعها بأفراد أسرتها التي تتكون من والدها السوداني ووالدتها العراقية إضافة لشقيقتها.

فقد اختارت مها جعفر اسم (زيارة سريعة وخاطفة للسودان) عنوان للفيديو التوثيقي الذي نشرته على (يوتيوب) قبل عام من الآن.

كما التقت نجمة السوشيال ميديا وسفيرة التغيير في موقع (يوتيوب) بزميلاتها في فريق عمل (كنداكيز) وهن الكاتبة سامية الجلابي والشاعرة وئام كمال بالإضافة للناشطة المثيرة للجدل وئام شوقي.

وقالت مها عن زيارتها الخاطفة: (مبسوطة شديد انه عجبكم الفيديو، و إن شاء الله في المستقبل أقدر أصور ليكم أكتر في السودان و في كل المناطق السياحية).

وعن التفاعل الضعيف لوالدها مع الفيديو عكس أفراد أسرتها قالت مها جعفر: ( بالنسبة لأبوي يا جماعة أهدوا شوية لسا ما متعود على الكاميرا أدوني شوية وقت و بخليهو هو يعمل ليكم فلوقات، و على فكرة، أنا و أبوي أصحاب أكتر ما بتتخيلوا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)