كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: روسيا لم تعد قلقة للعقوبات من عدمها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن فرض الغرب عقوبات جديدة على روسيا من عدمه بسبب مضيق كيرتش، لم يعد يقلق روسيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الدومينيكاني اليوم في موسكو: "روسيا ومنذ أمد لم تعد قلقة لاحتمال العقوبات ضدها... مما لا شك فيه أن العقوبات دوما سيئة، ولكن عندما يتم التذرع بحوادث كحادث أمس وتعريض الطرف الذي انتهكت سيادته للعقوبات، يصعب علينا التعليق على هذه السياسة".

وأضاف: "من الصعوبة بمكان أن نأمل في قدرتنا على التأثير في من هم مهووسون بالرغبة في البحث عن المزيد والمزيد من الذرائع الجديدة للضغط على روسيا"، مؤكدا أن ما حدث في مضيق كيرتش كان استفزازا من كييف شكّل تهديدا على الملاحة في هذه المنطقة.

وكان خفر السواحل الروسي قد احتجز أمس الأحد ثلاث سفن حربية أوكرانية انتهكت الحدود البحرية الروسية قرب مضيق كيرتش الرابط بين البحرين الأسود وآزوف.

وجاء هذا الانتهاك، غداة إعلان كييف نيتها رفع مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يتهم روسيا بـ"عسكرة" البحرين الأسود وآزوف وانتهاج "سياسة صارمة لتوقيف وتفتيش السفن"، رغم إقرارها بأن حرس الحدود الروسي لم ينتهك البروتوكولات الدولية أثناء تفتيشه هذه السفن.

وتؤكد الخارجية الروسية من جهتها، أن الوضع في بحر آزوف "على عكس ذلك تماما"، حيث تتخذ أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة خطوات عسكرية، تحذر روسيا من عواقبها إن كانت أهدافها استفزازية.