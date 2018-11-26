كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: القمع الممنهج في سجن "أرض الظلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية التركية داخل سجن كابسوت افي مدينة باليك أسير، وسط تركيا، القمع الممنهج للمعتقلين بتهمة الانتماء لحركة "الخدمة" التي أسسها رجل الدين فتح الله غولن المعارض، والذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.

وفقاً لما أوردته صحيفة "زمان" التركية، اليوم الإثنين، وبحسب الروايات عن "سجن كابسوت"، المعروف بـ"أرض الظلام" يتكدس في غرف الاحتجاز التي تتسع الواحدة منها لـ18 شخصاً على أقصى تقدير 40 سجيناً، ويتقاسم كل 20 منهم دورة مياه واحدة، إضافةً إلى الحصول على المياه الساخنة لمدة 3 ساعات على مدار يومين أسبوعياً فقط.

وبحسب الصحيفة التركية، حدد مدير السجن مصطفى ياشار، كمية المياه التي يحق للمعتقلين والسجناء الحصول عليها أسبوعياً بـ10 لتراً فقط، لاستخدامها في كل الأغراض، علماً أن الإنسان العادي يحتاج لشرب ليتري ماء يومياً، أي 14 لتراً من المياه أسبوعيًا.

ويشار إلى أن سجن كابسوت افتتح في أبريل 2010، ويتسع لـ1400 نزيل، لكنه ضم حسب تقارير حقوقية تركية في فبراير 2017، حوالي 2019 سجيناً.