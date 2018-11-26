كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: روسيا تصرفت بما يتفق مع القانون الدولي خلال حادثة كيرتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الجانب الروسي تصرف خلال حادثة مضيق كيرتش، بما يتفق تماما مع القانون الدولي والداخلي، وأن ذلك كان ردا على اختراق سفن أجنبية مياهها الإقليمية.

وقال بيسكوف للصحفيين "تعلمون روسيا تصرفت بشكل صارم وحازم ووفقا للقانون للقانون الدولي والحديث يدور عن اختراق سفن عسكرية أجنبية للمياه الإقليمية لروسيا الاتحادية".

وأضاف بيسكوف "رغم ذلك الأمر هذه السفن العسكرية الأجنبية دخلت المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية دون أن ترد على أي نداءات من حراس الحدود، كما لم يبدوا أي ردة فعل على اقتراحات استخدام خدمات الإرشاد وما إلى ذلك وإلى آخره. لذلك فإن كل الخطوات اتخذت بما يتقف بشكل صارم مع القانون الدولي".

ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف الأحداث الأخيرة التي وقعت في مضيق كيرتش بـ "الاستفزاز الخطير".

وكانت حركة الملاحة في مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف قد توقفت، يوم أمس الأحد، لأسباب تتعلق بخرق من قبل القوات البحرية الأوكرانية للحدود الروسية وقد استؤنفت صباح يوم الاثنين.

وأفادت الدائرة الصحفية لإدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم بعبور غير قانوني لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، الحدود الدولية لروسيا ودخولها منطقة المياه المغلقة مؤقتا، في المياه الإقليمية الروسية، وعدم تجاوب هذه السفن مع المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها.