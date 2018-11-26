كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع أمريكي: تركيا تستفيد من قضية خاشقجي للترويج للإخوان المسلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال محلل الأمن القومي ماورو، إن واحدة من أكثر التفاصيل التي لم يتم الإبلاغ عنها أو عن تفاصيلها حول القضية بأكملها: كيف جلب الرئيس التركي أردوغان قادة الإخوان المسلمين الدوليين إلى تركيا، بما في ذلك الزعيم الروحي للمنظمة،الإمام المتطرف يوسف القرضاوي، لحدث كبير أضح فيه القرضاوي أن تركيا يجب أن تكون مقر الخلافة الإسلامية الجديدة.
كما أشار المحلل، إلى قيام تركيا بالترويج أن السعودية ساهمت في "الحرب على الإسلام"، وبالتالي فهي مرتدة، وهو ما كان أقرب إلى إعلان الجهاد ضد المملكة العربية السعودية.
شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أمريكي: تركيا تستفيد من قضية خاشقجي للترويج للإخوان المسلمين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .