كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع أمريكي: تركيا تستفيد من قضية خاشقجي للترويج للإخوان المسلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا، قيّم محلل الأمن القومي في موقع مشروع كلاريون الأمريكي "رايان ماورو"، كيف استفادت تركيا من قضية خاشقجي للترويج للإخوان المسلمين وتركيا كزعيم العالم الإسلامي السني.

وقال محلل الأمن القومي ماورو، إن واحدة من أكثر التفاصيل التي لم يتم الإبلاغ عنها أو عن تفاصيلها حول القضية بأكملها: كيف جلب الرئيس التركي أردوغان قادة الإخوان المسلمين الدوليين إلى تركيا، بما في ذلك الزعيم الروحي للمنظمة،الإمام المتطرف يوسف القرضاوي، لحدث كبير أضح فيه القرضاوي أن تركيا يجب أن تكون مقر الخلافة الإسلامية الجديدة.

كما أشار المحلل، إلى قيام تركيا بالترويج أن السعودية ساهمت في "الحرب على الإسلام"، وبالتالي فهي مرتدة، وهو ما كان أقرب إلى إعلان الجهاد ضد المملكة العربية السعودية.

