بعد 4 أيام من ختفاء قاربهم.. العثور على صيادين مغاربة بميناء الغزاوات بالجزائر ـ فيديو

بعد أربعة أيام من إختفاء قارب للصيد البحري انطلق من ميناء بني إنصار بالناظور، في رحلة صيد، وكان على متنه أربعة صيادين تقليديين، تم العثور عليه مساء أمس الأحد، بميناء الجارة الجزائر.

وحسب مصادر إعلام جزائرية، وفقا لتصريحات الصيادين المغاربة، فإن قارب الصيد التقليدي الذي كانوا على متنه، تعرض لعطل بأجهزته الميكانيكية بعرض البحر منذ أربعة أيام، قبل أن تجره مياه البحر شرق الجزائر، هناك قدم لهم طاقم إحدى البواخر الجزائرية المساعدة، ليتم جره نحو ميناء الغزاوات بشرق الجزائر.

وأكد المختفون الأربعة بعرض البحر أنهم بصحة جيدة، حيث تلقوا الإسعافات والعناية من طرف المهنيين بميناء الغزاوات شرق الجزائر، مؤكدين أنه فور إصلاح قاربهم، سينطلقون في رحلة العودة صوب ميناء بني إنصار بالناظور.